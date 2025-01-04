04 января 2025
03 января 2025

Пожар унес жизнь жителя Тюменской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в селе Большое Сорокино обернулся трагедией
Пожар в селе Большое Сорокино обернулся трагедией Фото:

В селе Большое Сорокино (Сорокинский район Тюменской области) произошло возгорание жилого частного дома на улице Ленина. В результате пожара погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Большое Сорокино на улице Ленина поступило ранним утром 5 января 2025 года… В ходе тушения пожара был обнаружен 1 погибший (мужчина)» — написано в telegram-канале ведомства.

Возгорание произошло внутри дома. Огонь охватил все пространство на площади 80 квадратных метров. Всего в тушении было задействовано четыре человека и две единицы техники. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

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В селе Большое Сорокино (Сорокинский район Тюменской области) произошло возгорание жилого частного дома на улице Ленина. В результате пожара погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Большое Сорокино на улице Ленина поступило ранним утром 5 января 2025 года… В ходе тушения пожара был обнаружен 1 погибший (мужчина)» — написано в telegram-канале ведомства. Возгорание произошло внутри дома. Огонь охватил все пространство на площади 80 квадратных метров. Всего в тушении было задействовано четыре человека и две единицы техники. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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