В селе Большое Сорокино (Сорокинский район Тюменской области) произошло возгорание жилого частного дома на улице Ленина. В результате пожара погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Большое Сорокино на улице Ленина поступило ранним утром 5 января 2025 года… В ходе тушения пожара был обнаружен 1 погибший (мужчина)» — написано в telegram-канале ведомства.
Возгорание произошло внутри дома. Огонь охватил все пространство на площади 80 квадратных метров. Всего в тушении было задействовано четыре человека и две единицы техники. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
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