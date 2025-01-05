Экономисты предрекли рецессию и бурный рост цен в 2025 году

В 2025 году российскую экономику ожидает рецессия и активный рост цен. Такое мнение выразили некоторые экономисты. Они отмечают, что подобный сценарий связан напрямую с перегревом экономики в 2024 году.
«В наступившем году может произойти implosion (взрыв, направленный внутрь) вследствие перегрева. Как правило, за таким перегревом всегда следует рецессия», — заявил проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев. Его слова приводит РБК.
По итогам прошлого года российская экономика достигла пиковых значений, а именно уровень безработицы снизился до 2,3%, инфляции приблизилась к 10%, а уровень ключевой ставки достиг 21%. По словам главного экономиста «Т-Инвестиций» Софии Донец, Россия может столкнуться с повышением внутренних цен из-за риска стагфляции. Она считает, что к концу 2025 года уровень инфляции снизится до 6%.
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