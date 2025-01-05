Экономисты предрекли рецессию и бурный рост цен в 2025 году

Проректор РЭШ: в 2025 году ожидается резкий рост цен из-за перегрева экономики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская экономика может столкнуться с стагфляцией в 2025 году
Российская экономика может столкнуться с стагфляцией в 2025 году Фото:

В 2025 году российскую экономику ожидает рецессия и активный рост цен. Такое мнение выразили некоторые экономисты. Они отмечают, что подобный сценарий связан напрямую с перегревом экономики в 2024 году. 

«В наступившем году может произойти implosion (взрыв, направленный внутрь) вследствие перегрева. Как правило, за таким перегревом всегда следует рецессия», — заявил проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев. Его слова приводит РБК. 

По итогам прошлого года российская экономика достигла пиковых значений, а именно уровень безработицы снизился до 2,3%, инфляции приблизилась к 10%, а уровень ключевой ставки достиг 21%. По словам главного экономиста «Т-Инвестиций» Софии Донец, Россия может столкнуться с  повышением внутренних цен из-за риска стагфляции. Она считает, что к концу 2025 года уровень инфляции снизится до 6%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году российскую экономику ожидает рецессия и активный рост цен. Такое мнение выразили некоторые экономисты. Они отмечают, что подобный сценарий связан напрямую с перегревом экономики в 2024 году.  «В наступившем году может произойти implosion (взрыв, направленный внутрь) вследствие перегрева. Как правило, за таким перегревом всегда следует рецессия», — заявил проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев. Его слова приводит РБК.  По итогам прошлого года российская экономика достигла пиковых значений, а именно уровень безработицы снизился до 2,3%, инфляции приблизилась к 10%, а уровень ключевой ставки достиг 21%. По словам главного экономиста «Т-Инвестиций» Софии Донец, Россия может столкнуться с   повышением внутренних цен из-за риска стагфляции. Она считает, что к концу 2025 года уровень инфляции снизится до 6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...