В Вашингтоне из-за надвигающейся снежной бури объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом жителей оповестила мэр Мюриэль Боузер.
«Мэр Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию в связи со снегом в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в сообщении. Режим ЧС установлен с воскресенья и продлится до позднего вечера 7 января.
Хозяев машин просят убрать свои автомобили, мешающие проезду экстренных служб. Полки магазинов тем временем пустеют. Жители скупают воду, хлеб, мясо, колбасы, туалетную бумагу.
Снежная буря угрожает примерно 62 миллионам человек, проживающим в центральной и восточной части Америки. Она несет обильные снегопады, дожди с грозами и лед, что может привести к отключению электричества.
Ранее URA.RU сообщало о том, что этот зимний шторм станет сильнейшим за последние 10 лет. Порывы ветра могут достигать 64 км/ч.
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