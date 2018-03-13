В Кургане побывал путешественник Валентин Ефремов, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как единственный человек, покоривший Северный полюс на воздушном шаре. В столице Зауралья он встретился с друзьями и посмотрел на местные достопримечательности.
Курган вошел в маршрут новой экспедиции странника под названием «От запада до востока», которая началась в Калининграде и закончится в самой восточной точке России — мысе Дежнева. По словам путешественника, он решил остановиться в городе, так как здесь живут его близкие люди — местные казаки. «Они всегда дадут приют, накормят, напоят и проводят в дальний путь», — рассказал Ефремов порталу «Область 45». Во время визита путешественник снял видеоотчет и сделал несколько фото на память.
Валентин Ефремов также поделился, что собирает флаги городов, в которых побывал. Их ему вручает местная власть. Однако увезти с собой частицу Кургана у него не получилось: воздухоплаватель посетовал, что у местных чиновников не нашлось времени на общение с ним. Впрочем, вновь посетить Зауралье рекордсмен планирует совсем скоро, уже в начале мая этого года.
Выяснить, почему городские власти проигнорировали визит знаменитого гостя, на момент публикации материала «URA.RU» не удалось.