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Главные новости Курганской области
15:58  14 марта 2018 0

Стали известны имена самых популярных политиков Кургана. СПИСОК

Публичные слушания по бюджету города. Курган, руденко сергей
Сергей Руденко без труда обошел конкурентов в медиарейтингеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье составили рейтинг популярных депутатов Курганской городской думы, исходя из частоты их упоминаний в средствах массовой информации. Исследование опубликовано на сайте информационного агентства «Уральский меридиан».

Создатель рейтинга взял за основу данные сервиса «Яндекс.Новости» за январь и февраль 2018 года и сравнил их со статистикой по итогам 2017 года. Верхнюю строчку удержал глава Кургана Сергей Руденко — СМИ отметили его в своих материалах 107 раз. «Серебро» с 33 упоминаниями досталось координатору голосования за проекты программы «Комфортная среда» в столице Зауралья Игорю Прозорову. Третье место получил депутат думы от КПРФ Яков Сидоров — про него написали 15 раз.

Глава депутатской комиссии по социальной политике Ольга Баланчук с десятой строчки поднялась сразу на четвертую. Автор исследования связывает резкий скачок с заявлениями Баланчук о возможной отмене обязательной сдачи ЕГЭ для школьников. А вот депутат Людмила Дорофеева, которая ранее занимала второе место в рейтинге, в этот раз оказалась лишь на пятом.

По итогам января и февраля никак не проявили себя народные избранники Юрий Истомин, Алексей Блинов, Татьяна Гришанина и Владимир Лузин. О них в медиа не упоминали совсем.

Фото: ural-meridian.ru

Вера Чернышева
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