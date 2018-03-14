В Зауралье составили рейтинг популярных депутатов Курганской городской думы, исходя из частоты их упоминаний в средствах массовой информации. Исследование опубликовано на сайте информационного агентства «Уральский меридиан».
Создатель рейтинга взял за основу данные сервиса «Яндекс.Новости» за январь и февраль 2018 года и сравнил их со статистикой по итогам 2017 года. Верхнюю строчку удержал глава Кургана Сергей Руденко — СМИ отметили его в своих материалах 107 раз. «Серебро» с 33 упоминаниями досталось координатору голосования за проекты программы «Комфортная среда» в столице Зауралья Игорю Прозорову. Третье место получил депутат думы от КПРФ Яков Сидоров — про него написали 15 раз.
Глава депутатской комиссии по социальной политике Ольга Баланчук с десятой строчки поднялась сразу на четвертую. Автор исследования связывает резкий скачок с заявлениями Баланчук о возможной отмене обязательной сдачи ЕГЭ для школьников. А вот депутат Людмила Дорофеева, которая ранее занимала второе место в рейтинге, в этот раз оказалась лишь на пятом.
По итогам января и февраля никак не проявили себя народные избранники Юрий Истомин, Алексей Блинов, Татьяна Гришанина и Владимир Лузин. О них в медиа не упоминали совсем.