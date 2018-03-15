Ямальские энергетики протестировали подстанции к выборам президента

Ресурсоснабжающие организации Ямала сообщили о переходе на режим повышенной готовности к дню выборов президента РФ. В компании «Ямалкоммунэнерго» пообещали протестировать электрооборудование на избирательных участках, приготовить резервные источники питания.
С 15 по 20 марта «Ямалкоммунэнерго» полностью приостанавливает все плановые работы на электростанциях и сетях электроснабжения. Энергетики опробуют резервные источники электроснабжения на объектах компании, произведут замеры запаса резервного топлива и материалов. В отдельных филиалах (дочерних компаниях) в течение текущей недели будут проведены тренировки с отработкой всех возможных сценариев. В Салехарде на избирательных участках установят дополнительные генераторы и 18 марта будут дежурить во время голосования и подсчета голосов, сообщили в компании.
«Предпринимаемые компанией меры, как при проведении подготовки к крупным мероприятиям, так и в ежедневной работе энергетиков, являются стандартными, отработанными. Главное отличие — усиление контроля», — сообщил главный инженер АО «Ямалкоммунэнерго» Ярослав Мурзин. В компании уточнили, что при этом графики дежурств составлены таким образом, чтобы все работники смогли воспользоваться своим правом голосовать на выборах.