{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Ямала
11:32  15 марта 2018 0

Ямальские энергетики протестировали подстанции к выборам президента

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, электростанция, ямалкоммунэнерго
Избирательные участки оборудуют дополнительными генераторамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Ресурсоснабжающие организации Ямала сообщили о переходе на режим повышенной готовности к дню выборов президента РФ. В компании «Ямалкоммунэнерго» пообещали протестировать электрооборудование на избирательных участках, приготовить резервные источники питания.

С 15 по 20 марта «Ямалкоммунэнерго» полностью приостанавливает все плановые работы на электростанциях и сетях электроснабжения. Энергетики опробуют резервные источники электроснабжения на объектах компании, произведут замеры запаса резервного топлива и материалов. В отдельных филиалах (дочерних компаниях) в течение текущей недели будут проведены тренировки с отработкой всех возможных сценариев. В Салехарде на избирательных участках установят дополнительные генераторы и 18 марта будут дежурить во время голосования и подсчета голосов, сообщили в компании.

«Предпринимаемые компанией меры, как при проведении подготовки к крупным мероприятиям, так и в ежедневной работе энергетиков, являются стандартными, отработанными. Главное отличие — усиление контроля», — сообщил главный инженер АО «Ямалкоммунэнерго» Ярослав Мурзин. В компании уточнили, что при этом графики дежурств составлены таким образом, чтобы все работники смогли воспользоваться своим правом голосовать на выборах.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров