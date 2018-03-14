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14 марта 2018
13 марта 2018
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Главные новости Тюменской области
18:44  14 марта 2018 0

Парень, покалеченный в спецназе тюменского УФСИН, заново учится ходить и говорить

До травмы Владислав Елфимов занимался воркаутом, а теперь не может передвигаться без посторонней помощиФото: 72.ru

Молодой тюменец Владислав Елфимов, которого покалечили во время спарринга с действующими бойцами спецназа УФСИН, собирается проходить очередной курс реабилитации. После более чем полугода восстановления он вновь учится самостоятельно передвигаться и говорить.

Правая сторона тела Елфимова все еще частично парализована, пишет портал 72.ru. После первых двух курсов реабилитации он начал по слогам произносить простые слова и делать самостоятельные шаги, однако ходить без трости и поддержки со стороны он пока не может. В апреле молодой человек снова отправится в клинику мозга города Березовский Свердловской области — лечение оплатила одна из тюменских нефтяных компаний. «Прогноз нам дают положительный. Специалисты говорят, что мы будем ходить, говорить. Мы очень надеемся, что мы встанем. Кушает Влад уже все сам», — рассказала родственница Владислава Елфимова.

Напомним, молодой человек хотел служить в спецотряде УФСИН, для чего ему нужно было сдать спортивные нормативы. Однако сдача экзамена закончилась для Елфимова тяжелой травмой головы — сообщалось, что его вынудили участвовать в жестоком спарринге с действующими бойцами. Уголовное дело по данному факту направлено в суд, в качестве обвиняемого выступает бывший заместитель командира тюменского УФСИН.

Дарья Корчак
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