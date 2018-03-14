19:48 14 марта 2018 0

На улице Перекопской собаки лежат посреди дороги и лают на прохожих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени в социальных сетях жалуются на бродячих собак, которые каждое утро «оккупируют» одну из улиц города. Горожане считают, что животные представляют опасность не только для взрослых, но и в первую очередь для маленьких детей.

«Скажите, долго это будет продолжаться? Я не знаю, какие службы этим занимаются, но когда уже будет меньше бродячих собак?», — возмутилась тюменка Марина Усманова, опубликовавшая свое заявление в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, каждое утро на улице Перекопская она сталкивается с бездомными псами, которые лежат посреди дороги и лают на прохожих. «Хожу с маленьким ребенком в детский садик! Это же ужас, сегодня спасибо людям добрым — помогли отогнать, испугалась дочка, да и я, если честно, тоже», — рассказала горожанка.

Поднятая тема сразу же вызвала бурное обсуждение среди тюменцев. «Это будет продолжаться до тех пор, пока люди-сволочи не перестанут выбрасывать на улицу животных как ненужную вещь», «На нормальных людей не кидаются. Покормите собак, проявите сострадание», «Шаурмичной там не хватает», «Была бы моя воля, я бы их отравила, но за такое можно угодить в тюрьму», «Не надо заводить собак, а потом их выбрасывать. Они не могут ответить тем же. Как ты относишься к собаке, так и она к тебе», — многие решили поднять вопрос о первопричинах появления на улицах бродячих псов. При этом значительная часть тюменцев высказалась за отстрел животных, которые, безусловно, представляют опасность для горожан.

В то же время в МКУ «ЛесПаркХоз», которое занимается отловом животных на территории Тюмени, «URA.RU» рассказали, что по поводу улицы Перекопской жалоб о бродячих собаках в последнее время не поступало. В компании рассказали, что в течение недели все поступающие заявки отрабатываются, а в экстренных случаях сотрудники сразу же выезжают на место.