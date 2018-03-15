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15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
12:18  15 марта 2018 1

В Тюмени активизировались педофилы. Главный полицейский региона рассказал, почему их сложно отыскать

Заседание областной Думы. Тюмень, алтынов юрий
Юрий Алтынов рассказал о работе полиции за 2017 годФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области активизировались педофилы. Количество таких преступлений за последний год в регионе возросло. Об этом сообщил глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов, выступая с ежегодным отчетом на заседании Тюменской областной думы.

Как отметил руководитель регионального УМВД, за последние пять лет удалось добиться снижения количества преступлений против половой неприкосновенности детей. «В период с 2012 по 2017 годы их число сократилось почти на 11%, — отметил Юрий Алтынов. — К сожалению, за последний год динамика получила направленность к росту». Глава УМВД подчеркнул, что 95% всех зарегистрированных преступлений на сегодняшний день раскрыто, работа продолжается и все эти случаи под контролем руководителей региональных УМВД и СУ СКР.

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Уже в этом году полиция отчиталась о задержании двоих подозреваемых в таких преступлениях
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как выяснилось, розыск тюменских педофилов осложняется тем, что эти люди, как правило, ранее подобных отклонений не проявляли. «Вот последний пример, — пояснил глава УМВД. — На прошлой неделе два преступления совершено одним лицом, которое ранее за подобные преступления не привлекалось. Этот человек дважды совершил такой мерзкий поступок. Из 136 лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, лишь четверо привлекались ранее к уголовной ответственности за аналогичные преступления».

Педофилы ищут своих жертв и в соцсетях. В частности, в прошлом году из-за таких негодяев пострадал 21 подросток, причем знакомство преступника с жертвой состоялось в Интернете. Кроме того, полицейские возбудили за год 37 уголовных дел за распространение порнографических материалов. При этом, отметил глава регионального УМВД, в ситуации с преступлениями в отношении подростков одной из основных проблем остается ненадлежащий контроль за подростками со стороны родителей и отсутствие полового воспитания. «Каждое второе преступление против половой неприкосновенности связано с добровольным вступлением несовершеннолетнего в половую связь, — пояснил он. — Потерпевшие в возрасте от 13 до 15 лет добровольно вступили в половую связь с ранее знакомыми лицами».

Напомним, на этой неделе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в «иных действиях сексуального характера» в отношении восьмилетней девочки — негодяй в лифте разделся перед ребенком. В феврале во время розысков «ишимского педофила в черном» полицейские отыскали мужчину, который надругался над восьмилетним ребенком десять лет назад.

Надежда Карташова
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