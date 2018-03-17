В финальном этапе массовой гонки «Лыжня России — 2018» в Кургане приняли участие порядка 1,5 тысяч человек. Впервые гонка прошла в черте города, на территории ландшафтного парка в Заозерном районе, передает корреспондент URA.RU
«В этом году погода как никогда подводит любителей лыжного спорта в Зауралье, — признался начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев, — У нас не все лыжные базы работают. Мы приняли решение провести два зональных соревнования в Далматово и Шумихе и финальную часть в Кургане. Здесь хоть и равнина, и сильный ветер, но другого варианта мы не смогли найти из-за отсутствия снега», — отметил он.
Васильев наряду с вице-губернатором Сергеем Пугиным, начальником ГУ МЧС региона Олегом Рожковым и другими официальными лицами принял участие в традиционном VIP-забеге. Среди болельщиков были глава Кургана Сергей Руденко с семьей и прокурор области Игорь Ткачев.
Первым к финишу среди ВИПов пришел заместитель начальника отдела МО МВД России «Варгашинский» Алексей Шедогубов, вторым — зам декана КГУ Андрей Грязных, а третье место взял заместитель департамента здравоохранения Вячеслав Сунегин.
В целом организация соревнования пришлась по душе горожанам, которые отметили чистую парковку и наличие палаток с пирожками и чаем. В рамках гонки также прошел массовый забег для всех желающих на 2500 метров, основной забег на дистанцию десять км, а также детские забеги.
Ранее «URA.RU» писало о том, что текущая неделя будет непростой для областных и городских чиновников. В связи с «Лыжней России» и выборами президента РФ им придется работать без выходных.