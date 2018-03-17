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Главные новости Курганской области
18:20  17 марта 2018 0

Курганские ВИПы «обкатали» новое лыжное место. ФОТО

Лыжня России 2018. Курган, васильев александр, пугин сергей, рожков олег, лыжня россии 2018, вип участники
Участникам «Лыжни России-2018» пришлось бороться с сильным ветром в Заозерном районеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В финальном этапе массовой гонки «Лыжня России — 2018» в Кургане приняли участие порядка 1,5 тысяч человек. Впервые гонка прошла в черте города, на территории ландшафтного парка в Заозерном районе, передает корреспондент URA.RU

«В этом году погода как никогда подводит любителей лыжного спорта в Зауралье, — признался начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев, — У нас не все лыжные базы работают. Мы приняли решение провести два зональных соревнования в Далматово и Шумихе и финальную часть в Кургане. Здесь хоть и равнина, и сильный ветер, но другого варианта мы не смогли найти из-за отсутствия снега», — отметил он.

Васильев наряду с вице-губернатором Сергеем Пугиным, начальником ГУ МЧС региона Олегом Рожковым и другими официальными лицами принял участие в традиционном VIP-забеге. Среди болельщиков были глава Кургана Сергей Руденко с семьей и прокурор области Игорь Ткачев.

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Правительство Зауралья в VIP-забеге представлял вице-губернатор Сергей Пугин (№4) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первым к финишу среди ВИПов пришел заместитель начальника отдела МО МВД России «Варгашинский» Алексей Шедогубов, вторым — зам декана КГУ Андрей Грязных, а третье место взял заместитель департамента здравоохранения Вячеслав Сунегин.

В целом организация соревнования пришлась по душе горожанам, которые отметили чистую парковку и наличие палаток с пирожками и чаем. В рамках гонки также прошел массовый забег для всех желающих на 2500 метров, основной забег на дистанцию десять км, а также детские забеги.

Ранее «URA.RU» писало о том, что текущая неделя будет непростой для областных и городских чиновников. В связи с «Лыжней России» и выборами президента РФ им придется работать без выходных.

Анна Бояркина
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