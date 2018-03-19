Обвиняемый в крушении малайзийского «Боинга» летчик покончил с собой

00:05 19 марта 2018 0

Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Николаеве на Украине покончил с собой бывший военнослужащий украинских ВВС Владислав Волошин, который якобы причастен к крушению под Донецком малайзийского «Боинга». Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По сообщению ведомства, 29-летнего и. о. гендиректора «Николаевского международного аэропорта» нашла в его квартире жена и вызвала скорую помощь. «На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений», — заявили в полиции.

В последнее время Волошин находился в подавленном состоянии Фото: Википедия

По словам родственников погибшего, в последнее время он находился в подавленном состоянии и пугал «тревожными намерениями». По факту произошедшего завели уголовное дело, сейчас ведется следствие.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) — Пекин (КНР), потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. В декабре 2014 года в России объявился украинский военнослужащий, заявивший, что в уничтожении «Боинга» виновен летчик Владислав Волошин, который управлял истребителем ВВС Украины Су-25.