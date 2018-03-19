В Курганской области перестали строить жилье

С начала 2018 года в Курганской области фактически остановилось промышленное строительство жилья. Показатели остались на прежнем уровне лишь за счет индивидуального строительства, сообщает Свердловскстат.
За два первых месяца текущего года введено 35,5 тысяч квадратных метров жилья. Из них лишь три тысячи квадратных метров не приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В 2018 году объемы ИЖС выросли в семь раз, что поводило общему показателю держатся выше уровня прошлого года (103%).
В 2017 году, напомним, в регионе завершалась программа переселения из ветхого и аварийного жилья, тем не менее, по данным компании 2ГИС, общий объем введенного в эксплуатацию жилья был на 10% ниже, чем в 2016 году. Эксперты связали это с падением численности населения региона.