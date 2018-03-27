В Зауралье опубликуют «черный список» пожароопасных ТЦ

17:28 27 марта 2018 0

Сотрудники МЧС проверят все крупные объекты до 10 апреля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области уже начато проведение проверок всех торговых комплексов, где есть развлекательные детские комнаты. Об этом «URA.RU» сообщил начальник Главного управления МЧС по Курганской области Олег Рожков.

«В рамках прокурорской проверки будут привлекаться сотрудники Госпожнадзора и испытательной пожарной лаборатории для проверки пожарных сигнализаций, систем автоматического пожаротушения и системы управления эвакуацией людей. — отметил Рожков, — Будем проводить проверки гласно. Допускаю, что на сайтах МЧС будет доводиться информация по объектам, которые находятся в пожароугрожающем состоянии, чтобы люди знали, какие объекты соответствуют либо не соответствуют пожарной безопасности».

Все крупные объекты в Кургане планируется проверить до первой декады апреля, добавил руководитель ведомства. Проверкам, по его словам, также подлежат все объекты с массовым пребыванием людей и спортивные сооружения.

Напомним, Генпрокуратура России поручила проверить все торговые комплексы в России, в которых есть развлекательные центры, после трагедии в Кемерове. Торговый центр «Зимняя вишня» загорелся днем в воскресенье, 25 марта, погибло 64 человека.