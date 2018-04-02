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Главные новости Тюменской области
13:12  02 апреля 2018 0

В тюменском здравоохранении — важное назначение

Новый главврач приступит к работе 2 апреляФото: страница в соцсетях Романа Паськова

В тюменской «Областной клинической больнице №2» сменилось руководство. Новым главным врачом назначен Роман Паськов. Эту информацию корреспонденту «URA.RU» подтвердили в областном департаменте здравоохранения, уточнив, что Роман Паськов приступит к работе уже сегодня, 2 апреля.

Источник в медицинских кругах города сообщил корреспонденту «URA.RU», что в ОКБ №2 сотрудники очень довольны сменой руководства. «Люди рады, что эту должность, наконец, занял практикующий хирург, который будет заботиться о пациентах, а не о том, чтобы было меньше жалоб», — пояснил собеседник агентства.

Новый главврач ОКБ №2 — доктор медицинских наук. В 2003 году он окончил ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия».

Ранее ОКБ №2 возглавляла Наталья Сливкина. Она перешла сюда с должности главврача поликлиники №12 в 2005 году.

Надежда Карташова
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