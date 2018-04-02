Зауральский глава «доехал» пьяным до уголовного дела и суда

Глава одного из сельсоветов Петуховского района Зауралья обвиняется в вождении автомобиля в нетрезвом виде, совершенном повторно. Уголовное дело чиновника направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального СКР.
Главу уже наказывали за нарушение ПДД в 2016 году. Тогда за управление автомобилем в нетрезвом виде он получил штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортом на 1,5 года. Однако уже 23 февраля 2018 года чиновник вновь оказался за рулем пьяным. В одном из поселков района его остановили сотрудники ДПС, показания алкотестера подтвердили подозрения инспекторов.
Свою вину чиновник признал полностью и раскаялся. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, обязательные (принудительные) работы либо лишение свободы до двух лет. Выбор предстоит сделать суду.