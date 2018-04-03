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Главные новости Курганской области
15:09  03 апреля 2018 1

В проблемном курганском районе оценили претендентов на пост главы

Заседание аграрного комитета областной Думы. Курган, арзин игорь
Игорь Арзин больше других понравился комиссииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Петуховском районе Курганской области комиссия оценила претендентов на пост главы района. Больше всех баллов (13) получил депутат областной думы Игорь Арзин, об этом он сам рассказал корреспонденту «URA.RU».

Результат двух остальных претендентов почти равный. Предприниматель, депутат районной думы Андрей Панфилов набрал 10,5 балла. Агроном сельхозотдела районной администрации Иван Пономаренко получил 10,1 балла. Окончательное решение, кто займет пост главы района, в ближайшее время примут депутаты районной думы.

Экс-глава Петуховского района Сергей Герасименко ушел в отставку 25 января 2018 года после череды скандалов и судов. В районе возникли проблемы при подготовке к зиме. В отношении бывшего директора муниципального предприятия «Городские тепловые сети» в Петухове Сергея Трубкина было возбуждено уголовное дело.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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