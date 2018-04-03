Киев признал, что служащие ВСУ убивали мирных жителей в Донбассе

22:53 03 апреля 2018 0

Тука рассказал о преступлениях, которые совершают солдаты ВСУ в Донбассе Фото: facebook Георгия Туки

Военнослужащие Вооруженных сил Украины убивали мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий (к ним относится ДНР и ЛНР) Георгий Тука на круглом столе.

Он рассказал об убийстве сына одного из фермеров в самопровозглашенной Луганской народной республике. В 2014 году молодой человек внезапно исчез на посту ВСУ в Донбассе, когда ехал на своем автомобиле. Машину удалось найти практически сразу, тело юноши — только спустя два с половиной года, сообщает агентство «Укринформ». По словам Туки, следствие быстро нашло виновника преступления. «Им оказался военнослужащий ВСУ, которому дали восемь лет тюрьмы», — пояснил украинский замминистра и добавил, что сослуживцы осужденного удивились столь серьезному наказанию. По их мнению, служащий ВСУ не знал, что избиение приведет к смерти человека.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН будут введены в Донбасс при условии длительного перемирия. Он добавил, что Украина намерена вернуть территории ДНР и ЛНР мирным способом, но позже уточнил, что военнослужащие ВСУ могут «не жалеть патронов» в случае обострения обстановки, сообщало «URA.RU».