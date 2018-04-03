{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,54
Динамика за 2 недели
Евро 70,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
03 апреля 2018
22:53  03 апреля 2018 0

Киев признал, что служащие ВСУ убивали мирных жителей в Донбассе

Новый губернатор Луганской области волонтер Георгий Тука , тука георгий
Тука рассказал о преступлениях, которые совершают солдаты ВСУ в ДонбассеФото: facebook Георгия Туки
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Военнослужащие Вооруженных сил Украины убивали мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий (к ним относится ДНР и ЛНР) Георгий Тука на круглом столе.

Он рассказал об убийстве сына одного из фермеров в самопровозглашенной Луганской народной республике. В 2014 году молодой человек внезапно исчез на посту ВСУ в Донбассе, когда ехал на своем автомобиле. Машину удалось найти практически сразу, тело юноши — только спустя два с половиной года, сообщает агентство «Укринформ». По словам Туки, следствие быстро нашло виновника преступления. «Им оказался военнослужащий ВСУ, которому дали восемь лет тюрьмы», — пояснил украинский замминистра и добавил, что сослуживцы осужденного удивились столь серьезному наказанию. По их мнению, служащий ВСУ не знал, что избиение приведет к смерти человека.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН будут введены в Донбасс при условии длительного перемирия. Он добавил, что Украина намерена вернуть территории ДНР и ЛНР мирным способом, но позже уточнил, что военнослужащие ВСУ могут «не жалеть патронов» в случае обострения обстановки, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров