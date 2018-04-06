Бывшего сотрудника крупнейшего вуза Тюмени будут судить за продажу курсовых

Дело бывшего сотрудника института транспорта Тюменского индустриального университета направили в суд. Занимая должность ассистента кафедры, мужчина получил от студентов взятку в крупном размере.
В январе 2018 года студентам-заочникам института транспорта предстояло сдать ассистенту кафедры работу по предмету «эксплуатация газопровода», рассказали в прокуратуре Тюменской области. 28-летний сотрудник вуза сообщил старостам групп, что есть способ получить отличные отметки, не сдавая экзамен. Для этого он предложил им купить написанные им же курсовые работы у предпринимателя, который оказывает полиграфические услуги. Тот назвал старостам цену одной работы — шесть тысяч рублей, причем при заказе 10 работ староста мог получить ее бесплатно.
Старосты рассказали одногруппникам о предложении преподавателя. При этом они завысили цену одной работы до 6,5 тысяч, чтобы получить еще и собственную выгоду. В итоге с 33 студентов было собрано 214,5 тысячи рублей, из них 165 тысяч получил ассистент кафедры, еще 33 тысячи — предприниматель. Не остались без «заработка» и старосты, разделив между собой 16,5 тысячи рублей.
В ходе расследования преподаватель признал свою вину. Суд рассмотрит не только его дело, но и дела против 13 студентов-взяткодателей. То же самое ждет старост, которых обвиняют в посредничестве в даче взятки.
Ранее «URA.RU» сообщало о возбуждении уголовного дела против нескольких сотрудников ТИУ по делу о мошенничестве. Тогда из вуза украли более 54 млн рублей.