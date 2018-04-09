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Главные новости Тюменской области
12:22  09 апреля 2018 0

«Запсибкомбанк» поддержал важные социальные проекты в пяти регионах России

Таблички и дома. Ханты-Мансийск, запсибкомбанк
Поддержку получат проекты для детей-сирот и людей с ограниченными возможностямиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Запсибкомбанк подвел итоги конкурса социальных проектов «Наш регион». В 2018 году поддержку получит 31 проект из 14 муниципальных образований пяти регионов РФ, среди которых Тюменская, Свердловская и Челябинская область, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Конкурс провели по четырем номинациям: «Добрый город», «Объединяя усилия», «Развитие и успех» и «Активное поколение». Проекты-победители направлены на поддержку детей-сирот, людей с ограниченными возможностями, а также на развитие здорового духа и организацию досуга людей всех возрастов. На поддержку проектов банк направил от 25 до 50 тысяч рублей. Общий бюджет составил более миллиона рублей.

Более подробно со списком победителей можно ознакомиться на сайте Благотворительного Фонда развития города Тюмени. Банк выразил благодарность Благотворительному фонду развития Тюмени за организацию сбора и экспертную оценку заявок. «С нетерпением ждем реализации проектов», — сообщила начальник управления по связям с общественностью и рекламе ПАО «Запсибкомбанк» Ирина Романенко.

Семен Гринберг
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