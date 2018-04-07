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Главные новости Тюменской области
16:57  07 апреля 2018 0

Тюменский водитель, «высадивший» девочку из автобуса, рассказал свою версию произошедшего

Клипарт. Разное. Магнитогорск, остановка, дворняга, бродячая собака, автобус, общественный транспорт, собака
Мужчина заявил, что документы, поредъявленные школьницей, не давали ей права на льготыФото: Илья Московец © URA.RU

Водитель автобуса в Тюмени, которого обвинили в том, что он высадил 15-летнюю школьницу из автобуса, обратился в редакцию «URA.RU», чтобы рассказать свою версию произошедшего. По его словам, девочку из автобуса он не выгонял, так как другие пассажиры заплатили за нее. Более того, она уже не в первый раз предъявляет ему документы, не дающие ей права на льготы.

Дело в том, что девочка показала водителю справку, которая, по задумке, должна была подтвердить ее право на бесплатный проезд. Однако на самом деле таких прав этот документ ей не давал, заявляет мужчина. «Девушка предъявила льготную карту и простую выписку из домовой книги. А право на льготный проезд и справки выдает только Социальная защита населения города Тюмень. Более того, в справке говорится, что детей в семье двое. Такая семья не может иметь права на льготу, как многодетная, я все эти документы знаю», — говорит водитель.

По его словам, это не первый конфликт с участием именно этой школьницы. «Это не маленький ребенок, как все представили в уме, а девочка лет 15, которая при первом нашем общении еще и не постеснялась послать меня подальше. Я уже один раз с ней сталкивался, по этой справке ей все объяснил. Я еще ни одного пассажира не выставил, который предоставляет нужные документы», — подчеркнул водитель автобуса.

Ранее «URA.RU» сообщало о конфликте водителя и школьницы, который произошел 4 апреля. По словам матери девочки, водитель высадил ее дочь из автобуса, хотя у нее имелся льготный проездной, выданный ей как члену многодетной семьи. Это уже не первый конфликт этой девочки и этого водителя. Зимой он уже высаживал ее из автобуса, следующего по маршруту Тюмень — Горьковка, по той же причине — он счел, что документы, предъявленные школьницей, не дают ей права на бесплатный проезд.

Виктор Жуков
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