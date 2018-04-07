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Главные новости Тюменской области
18:04  07 апреля 2018 0

В Ишиме за взятку задержаны сотрудники полиции. ВИДЕО

Противостояние жителей дома на Каслинской 17, защищающих детскую площадку, и застройщика. Челябинск, полиция
По неофициальным данным размер взятки — 15 тысяч рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ишиме следователи задержали сотрудников ГИБДД, которых подозревают во взяточничестве. Операция прошла 7 апреля днем на глазах случайных прохожих. По неофициальным данным размер взятки составляет 15 тысяч рублей.

«Сотрудники ГИБДД будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к установленной законом уголовной ответственности, — цитирует портал 72.ru слова Светланы Новик, руководителя пресс-службы УМВД России по Тюменской области. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По информации источников издания, сотрудники ГИБДД вымогали взятку у водителя, который якобы управлял автомобилем, будучи пьяным. Они отпустили свою жертву за взяткой в размере 15 тысяч рублей, но вместо этого мужчина поехал в больницу, где прошел медосвидетельствование и доказал, что трезв. После этого он написал заявление в полицию. В итоге сотрудники ГИБДД были задержаны прямо на месте преступления.

Валерий Дорофеев
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