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21:53  10 апреля 2018 0

Суд Тюмени завернул дело бойцовского клуба ФСИН. Организатор смертельных поединков раздает интервью

Тактико-специальное учение
Соискатели работы в тюменском спецназе ФСИН вынуждены выходить на поединки с себе подобнымиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебное разбирательство по делу молодого тюменца Владислава Елфимова, которому проломили голову в спарринге при приеме на работу в спецназ УФСИН, оказалось под вопросом. Обвиняемым по уголовному делу проходит бывший замначальника подразделения Геннадий Дудко. Ленинский районный суд Тюмени вынес постановление о возврате документов в прокуратуру. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.

По данным Мельниковой, решение вступит в силу только 15 апреля и до этого времени может быть обжаловано сторонами. В качестве причины для вынесения постановления собеседница агентства назвала неточности, допущенные при составлении обвинительного заключения.

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Связаться с пресс-службой Ленинского районного суда Тюмени на момент публикации материала не удалось — в ведомстве не ответили на звонки агентства. В СКР по Тюменской области ситуацию пока не комментируют.

Сам Дудко уже дал интервью порталу «Вслух.ру», где заявил о своей невиновности и назвал обвинение против себя несостоятельным. По версии экс-замначальника спецназа УФСИН, Владислав Елфимов почувствовал себя плохо уже после боя, при этом никаких травм во время поединка ему нанесено не было. Бригада скорой помощи забрала молодого человека сразу после потери сознания.

«Когда велось следствие, все рассматривалось только в одностороннем порядке, против меня. Следователи совершенно не рассматривали другие варианты, чтобы найти истинную причину произошедшего. Почему-то не рассмотрели вариант врачебной ошибки», — цитирует издание Геннадия Дудко.

Аргументы родственников пострадавшего юноши, которые заявляли, что в произошедшем виновато руководство УФСИН, Дудко назвал попыткой создать общественных резонанс и получить деньги.

Сейчас Владислав Елфимов пытается восстановиться
Фото: 72.ru

Согласно выводам следствия, представленным в суде, Геннадий Дудко превысил свои должностные полномочия, что повлекло тяжкие последствия. В частности, как утверждается в уголовном деле, обвиняемый организовал незаконный спарринг, в котором участвовали соискатели работы в отделах специального назначения. В результате этого боя Владислав Елфимов 1995 года рождения стал инвалидом. Фактически тюменец лишился половины черепной коробки.

Сейчас Елфимов проходит очередной курс реабилитации. Вновь учится самостоятельно передвигаться и говорить. Правая сторона тела юноши пока остается частично парализованной.

Эльдар Булатов
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