{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
13:18  18 апреля 2018 0

Курганцев напугало скопление пожарных у торгового центра «Пушкинский». ФОТО

Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ
В учениях задействовали 16 спецмашин и 36 человекФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Скопление пожарной и другой спецтехники у торгово-развлекательного центра «Пушкинский» в среду, 18 апреля, вызвало беспокойство у курганцев. Несколько сообщений от горожан с просьбой рассказать, что произошло, поступило в редакцию «URA.RU».

Сотрудники спецслужб провели в торговом центре учения. Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области Алексей Ткачев, по замыслу учений пожар произошел на пятом этаже здания, в первом кинозале. «Отрабатывали наихудший сценарий: пожарная автоматика не сработала. В зале остались девять человек, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться», — уточнил Ткачев. Людей эвакуировали через аварийный выход. Работало четыре звена газодымозащитной службы. Всего в учениях было задействовано 36 человек личного состава и 16 единиц техники.

Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ "Пушкинский". Курган, учения мчс, тушение пожара, пожарные, ликвидация пожара
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ "Пушкинский". Курган, учения мчс, тушение пожара, эвакуация пострадавших, пожарные, ликвидация пожара, газодымозашитная маска
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ "Пушкинский". Курган, пожарная машина, учения мчс, тушение пожара, пожарные, ликвидация пожара
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ "Пушкинский". Курган, учения мчс, тушение пожара, ликвидация пожара, пожарный на лестнице
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ "Пушкинский". Курган, учения мчс, тушение пожара, скорая помощь, пожарные, пожарные машины, чрезвычайное происшествие, ликвидация пожара
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ "Пушкинский". Курган, учения мчс, тушение пожара, пожарные, штаб мчс, ликвидация пожара
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров