Скопление пожарной и другой спецтехники у торгово-развлекательного центра «Пушкинский» в среду, 18 апреля, вызвало беспокойство у курганцев. Несколько сообщений от горожан с просьбой рассказать, что произошло, поступило в редакцию «URA.RU».
Сотрудники спецслужб провели в торговом центре учения. Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области Алексей Ткачев, по замыслу учений пожар произошел на пятом этаже здания, в первом кинозале. «Отрабатывали наихудший сценарий: пожарная автоматика не сработала. В зале остались девять человек, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться», — уточнил Ткачев. Людей эвакуировали через аварийный выход. Работало четыре звена газодымозащитной службы. Всего в учениях было задействовано 36 человек личного состава и 16 единиц техники.