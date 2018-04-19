У ямальских энергетиков появилась уникальная спецтехника

В автопарке «Энерго-Газ-Ноябрьска» появилось восемь новых единиц спецтехники. По словам заместителя главного инженера компании Виктора Рахимова, это позволит повысить качество и оперативность оказываемых услуг.
В составе служб компании появилась 22-метровая вышка для обслуживания электросетей, две вышки-манипулятора, 25-тонный кран, передвижная электротехническая лаборатория, универсальный экскаватор и экскаватор-погрузчик. Кроме того, автопарк пополнился комбинированной всесезонной машиной для очистки канализации.
Если раньше для ремонта и обслуживания сетей АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» вынуждено было арендовать технику, а значит, быть зависимым от арендодателей, то сейчас ситуация иная. «Теперь мы знаем, на что рассчитываем, и можем более оперативно реагировать на какие-либо нарушения в технологическом процессе», — отметил Рахимов.
Новая канализационно-промывочная машина, единственная на Ямале такого типа, позволяет очищать 800-миллиметровые трубы. Раньше компания пользовалась арендованной машиной «Крот», которая справлялась лишь с трубами на 250 миллиметров в диаметре. С новой же техникой ликвидация засора происходит в цистерну, после чего отходы транспортируются к местам утилизации, тогда как раньше засор проталкивался дальше по трубопроводу. При этом машину можно использовать при пониженных температурах. «Это качественно новый уровень проведения канализационно-очистительных работ», — подчеркнул Рахимов.