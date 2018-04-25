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Главные новости Тюменской области
09:54  25 апреля 2018 1

В Тобольске рабочего «Сибура» насмерть раздавило глыбой. ФОТО

Человека в траншее засыпало грунтомФото: СК РФ по Тюменской области

В Тобольске на дочернем предприятии «Сибура» — «Запнефтехиме» — трагически погиб китайский рабочий. Сотрудник подрядной организации выполнял работы по строительству объекта на нефтекомплексе, сообщили «URA.RU» в Следственном управлении СКР по Тюменской области. Виновникам трагедии грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Как выяснили следователи, рабочий ООО «Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7» копал траншею на строительной площадке ООО «ЗапСибНефтехим» в Тобольске. На него рухнула отколовшаяся глыба грунта, и мужчина скончался на месте.

Следственный отдел по городу Тобольску возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас на территории предприятия проводится расследование инцидента. «Устанавливаются лица, ответственные за безопасность сотрудников предприятия, допрашиваются свидетели произошедшего», — пояснили в СКР.

Ранее «URA.RU» писало о другом погибшем в Тюменской области рабочем. В поселке Демьянка во время работ на трубопроводе сварщик насмерть отравился газом.

Наталья Михалева
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