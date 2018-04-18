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18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
22:46  18 апреля 2018 0

Подозреваемый в подкупе бизнесмен Крюков решил, что сделает со своим мандатом депутата Заксобрания Ямала

Заседание городской думы Ноябрьск, камыш владислав, крюков павел
Павел Крюков решил, что не будет сдавать мандат, пока не будет оправданФото: Максим Егоров © URA.RU

Депутат ямальского Заксобрания Павел Крюков, которого подозревают в коммерческом подкупе, не собирается сдавать мандат и уходить с депутатского поста. Об этом сообщили источники, близкие к депутату. Информаторы отмечают, что Крюков продолжает настаивать на своей невиновности и ждет оправдательного решения суда. Только после этого он добровольно подаст в отставку.

«Он считает, что, если напишет заявление о досрочном прекращении полномочий депутата сейчас, тем самым признает свою вину. Он хочет уйти с поста сам, а не из-за уголовного преследования», — сообщил источник. Адвокат Виктор Любимый, представляющий интересы Павла Крюкова, воздержался от каких-либо комментариев. Связаться с самим Крюковым пока невозможно. В данный момент он находится в следственном изоляторе.

Ранее спикер Заксобрания Ямала Сергей Ямкин рассказал «URA.RU», что, пока не появится решение суда, вопрос о досрочном прекращении полномочий Павла Крюкова рассматриваться не будет. Неофициально в ямальском парламенте объясняют, что силой забирать мандат у депутата не хотят из-за репутационных рисков. Это крайняя мера. Хотя основания для этого уже есть. Пока там ждут, что Крюков все-таки напишет заявление «по собственному желанию», и опасаются, что суд может внести обвинительный приговор еще действующему депутату.

От того, сдаст Крюков мандат или нет, зависит грядущая избирательная кампания. В июне ямальский Избирком должен объявить довыборы депутата в Ямальский парламент. Пока речь идет только о мандате, который освободился после ухода на пенсию депутата Сергея Харючи. Если вопрос с мандатом Крюкова решится в ближайшее время, то состоятся довыборы сразу двух депутатов. В противном случае процедура затянется.

Вячеслав Егоров
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