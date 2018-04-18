22:46 18 апреля 2018 0

Павел Крюков решил, что не будет сдавать мандат, пока не будет оправдан Фото: Максим Егоров © URA.RU

Депутат ямальского Заксобрания Павел Крюков, которого подозревают в коммерческом подкупе, не собирается сдавать мандат и уходить с депутатского поста. Об этом сообщили источники, близкие к депутату. Информаторы отмечают, что Крюков продолжает настаивать на своей невиновности и ждет оправдательного решения суда. Только после этого он добровольно подаст в отставку.

«Он считает, что, если напишет заявление о досрочном прекращении полномочий депутата сейчас, тем самым признает свою вину. Он хочет уйти с поста сам, а не из-за уголовного преследования», — сообщил источник. Адвокат Виктор Любимый, представляющий интересы Павла Крюкова, воздержался от каких-либо комментариев. Связаться с самим Крюковым пока невозможно. В данный момент он находится в следственном изоляторе.

Ранее спикер Заксобрания Ямала Сергей Ямкин рассказал «URA.RU», что, пока не появится решение суда, вопрос о досрочном прекращении полномочий Павла Крюкова рассматриваться не будет. Неофициально в ямальском парламенте объясняют, что силой забирать мандат у депутата не хотят из-за репутационных рисков. Это крайняя мера. Хотя основания для этого уже есть. Пока там ждут, что Крюков все-таки напишет заявление «по собственному желанию», и опасаются, что суд может внести обвинительный приговор еще действующему депутату.

От того, сдаст Крюков мандат или нет, зависит грядущая избирательная кампания. В июне ямальский Избирком должен объявить довыборы депутата в Ямальский парламент. Пока речь идет только о мандате, который освободился после ухода на пенсию депутата Сергея Харючи. Если вопрос с мандатом Крюкова решится в ближайшее время, то состоятся довыборы сразу двух депутатов. В противном случае процедура затянется.