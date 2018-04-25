В Курганской области тяжелая зима и затяжная весна угрожают будущему урожаю

Аграрии Курганской области приступили к проведению весенних полевых работ. По данным регионального департамента АПК, темпы обработки почвы пока значительно отстают от прошлогодних.
Три зауральских района — Звериноголовский, Куртамышский и Целинный — приступили к закрытию влаги. На 25 апреля закрытие влаги произведено на площади немногим более 2 тысяч га — 0,3% к плану (в целом по области необходимо закрыть более 790 тыс. га). В прошлом году на эту дату было обработано почти 33 тысячи га. «Погодные условия мешают аграриям выйти в поле и приступить в полной мере к проведению весенних работ», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе департамента АПК. Так, в некоторых зауральских районах в конце апреля продолжает идти снег. Как только погода позволит, на полях начнется массовое закрытие влаги.
Ситуация с озимыми культурами в этом году также хуже прошлогодней. Из-за малоснежной зимы прогнозируется гибель до 12,5% посевов. «С такой зимой могло быть гораздо хуже. В целом ситуация с озимыми удовлетворительная», — отметили в департаменте. Кстати, по данным департамента, Шадринский и Щучанский районы уже полностью завершили подкормку озимых. Аграрии других районов к этим работам еще не приступали.