Зауральцы выйдут на улицы из-за высоких тарифов на тепло

В Шумихе Курганской области жители города выйдут на пикет с требованием согласовывать с ними политику по теплоснабжению населенного пункта. Акция запланирована на 27 апреля, сообщила «URA.RU» одна из организаторов пикета Наталья Балыкова.
Все необходимые документы для согласования пикета уже переданы в администрацию города. «Мы требуем провести публичные слушания и узнать мнение горожан. Сейчас заоблачные тарифы, никакой модернизации не проходит», — пояснила Наталья Балыкова суть претензий жителей Шумихи.
Ранее «URA.RU» сообщало, что директора ООО «Водоканал Шумиха» Дениса Менщикова по требованию прокуратуры дисквалифицировали на год из-за задержек зарплаты на предприятии. Он, в свою очередь, жаловался на неплатежи населения.