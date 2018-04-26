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Главные новости Курганской области
07:51  26 апреля 2018 0

Зауральцы выйдут на улицы из-за высоких тарифов на тепло

Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, квартира, тепло в доме, батарея отопления
Жители Шумихи требуют, чтобы учли их мнениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шумихе Курганской области жители города выйдут на пикет с требованием согласовывать с ними политику по теплоснабжению населенного пункта. Акция запланирована на 27 апреля, сообщила «URA.RU» одна из организаторов пикета Наталья Балыкова.

Все необходимые документы для согласования пикета уже переданы в администрацию города. «Мы требуем провести публичные слушания и узнать мнение горожан. Сейчас заоблачные тарифы, никакой модернизации не проходит», — пояснила Наталья Балыкова суть претензий жителей Шумихи.

Ранее «URA.RU» сообщало, что директора ООО «Водоканал Шумиха» Дениса Менщикова по требованию прокуратуры дисквалифицировали на год из-за задержек зарплаты на предприятии. Он, в свою очередь, жаловался на неплатежи населения.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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