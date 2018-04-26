Виновнику гибели двух рабочих при взрыве на курганском заводе грозит четыре года колонии

В Кургане завершили расследование уголовного дела о взрыве на заводе «Курганспецарматура». В ближайшее время обвиняемый в гибели двух рабочих 29-летний слесарь-испытатель — предстанет перед судом.
Происшествие случилось в мае 2017 года. На предприятии проводилось пневматическое испытание затвора для проверки на герметичность. При опускании затвора в броневанну обвиняемый подал в его корпус воздух с давлением, которое превысило указанное в инструкции. Из-за этого произошли взрыв и разрушение затвора. Два слесаря механосборочных работ, которые находились в зоне испытаний, скончались от телесных повреждений.
Как уточнили «URA.Ru» в управлении следственного комитета России по Курганской области, молодого человека будут судить по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Испытателю грозит до четырех лет лишения свободы с ограничением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.