В полиции Ямала меняется руководство

Главный полицейский Ноябрьска Игорь Степанчук скоро пойдет на повышение. Источники в силовых структурах рассказали, что его ждут в региональном управлении МВД. В среду, 25 апреля, Степанчук попрощался с коллегами и уже собирает чемоданы, чтобы переехать в окружную столицу. В рядах руководства региональной полиции он появится после майских праздников.
Какой именно пост займет Степанчук, пока не ясно. В УМВД по ЯНАО кадровые перестановки не комментируют. Но источники «URA.RU» предполагают два варианта. Недавно в УМВД освободилась должность начальника штаба. Ранее ее занимал Виталий Бучков, который ушел на пенсию по выслуге лет. Планируется, что он пополнит ряды ямальских чиновников, а на его место прочат Степанчука.
По другой версии, Степанчук должен занять пост начальника полиции ЯНАО. Должность стала вакантной в прошлом году. Бывший начальник полиции Игорь Рыжевич был повышен до начальника УМВД Магаданской области. Его обязанности временно исполнял заместитель по оперативной работе Руслан Кондрашов (который до смены имени был Нурланом Кабдрашовым).
Кто возглавит отдел МВД в Ноябрьске вместо Степанчука, тоже пока не решено. Его обязанности временно легли на заместителей. По некоторым данным, на пост претендует один из силовиков из города Муравленко.