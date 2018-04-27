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27 апреля 2018
16:51  27 апреля 2018 0

ФСБ задержала ямальских террористов, планировавших взрывы в Москве

Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, камуфляж
ФСБ задержала четырех сторонников террористической организацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности предотвратила несколько терактов в Москве. Силовики задержали четырех членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

«Данная группа прибыла из Нового Уренгоя и планировала совершение серии резонансных терактов на территории Московского региона», — приводит сообщение ведомства портал RT. Отмечается также, что задержанные координировали свои действия посредством мессенджера Telegram. Сотрудники ФСБ выявили пособническую базу террористов и их связи с рядом радикально настроенных жителей столицы.

Ранее стало известно, что ФСБ за последние несколько дней предотвратила теракты в пяти регионах России. Сообщалось о задержании 12 бандитов и 14 сторонников террористов. Кроме того, как сообщало «URA.RU», на Ямале был вынесен приговор двум вербовщикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Дарья Корчак
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