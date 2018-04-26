ФСБ предотвратила теракты в пяти регионах России

22:25 26 апреля 2018 0

Сотрудники спецслужбы задержали 12 бандитов и 14 сторонников террористов за четыре дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ФСБ России отчитались о пресечении деятельности 12 бандитов и 14 сторонников террористов на Ставрополье, в Дагестане, Татарстане, Омской и Ульяновских областях. Успешные операции прошли с 21 по 24 апреля.

На Ставрополье сотрудники спецслужбы смогли нейтрализовать сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает RT. Он планировал совершить теракт, используя оружие и самодельные взрывные устройства. «Для реализации своих целей он приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания», — рассказали в ФСБ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что во время спецоперации в Дагестане были уничтожены девять бандитов. Они собирались устроить бойню во время майских праздников.