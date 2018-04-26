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26 апреля 2018
22:25  26 апреля 2018 0

ФСБ предотвратила теракты в пяти регионах России

Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
Сотрудники спецслужбы задержали 12 бандитов и 14 сторонников террористов за четыре дняФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ФСБ России отчитались о пресечении деятельности 12 бандитов и 14 сторонников террористов на Ставрополье, в Дагестане, Татарстане, Омской и Ульяновских областях. Успешные операции прошли с 21 по 24 апреля.

На Ставрополье сотрудники спецслужбы смогли нейтрализовать сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает RT. Он планировал совершить теракт, используя оружие и самодельные взрывные устройства. «Для реализации своих целей он приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания», — рассказали в ФСБ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что во время спецоперации в Дагестане были уничтожены девять бандитов. Они собирались устроить бойню во время майских праздников.

Дарья Корчак
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