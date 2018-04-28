Утром в субботу, 28 апреля, в Салехарде жители одноподъездного деревянного двухэтажного дома по Комсомольской улице не смогли выйти из здания. С крыши сошел огромный снежный сугроб. Под его весом обрушился козырек подъезда, из-за чего выход из здания оказался перекрыт.
Об инциденте сообщили жильцы дома. В настоящее время на месте происшествия работают коммунальные службы. Расчищается снег с крыши и ликвидируется завал, который образовался из-за обрушившегося козырька подъезда, сообщает «Ямал-Регион».
Аналогичный случай в Салехарде произошел в марте. Под тяжестью снега, упавшего с крыши, сломался козырек одного из подъездов многоквартирного дома. Тогда в мэрии города пояснили, что сотрудники администрации регулярно проводят встречи с управляющими компаниями по вопросам расчистки снега на крышах. Однако по разным причинам УК уклоняются от обязательств.