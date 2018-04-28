Тобольские инкассаторы, двигаясь задним ходом по тротуару, насмерть сбили пенсионерку. По словам очевидцев, ДТП произошло на глазах у дедушки, который ее сопровождал.
Очевидцы рассказывают, что трагедия случилась на улице Ремезова, 40 — напротив биофабрики. «Череп раздавили. Там уже все убрано. Инкассаторы по-хамски всегда себя ведут, прут напролом, людей расталкивают», — рассказывает «URA.RU» один из свидетелей. Отмечается, что пенсионерка шла вместе с дедушкой, но тот не пострадал.
В ГИБДД Тюменской области информацию о ДТП подтвердили. По факту происшествия был составлен протокол, оформлены все соответствующие документы, после чего водитель инкассаторской машины был отпущен. Решение о том, будет ли он привлечен к какой-либо ответственности, будет принято позднее. При этом отмечается, что в самом факте движения по тротуару нарушения, скорее всего, нет: «Если организация обслуживает какие-то предприятия в жилых домах, то им обычно разрешен подъезд их транспорта по тротуару», — пояснила «URA.RU» пресс-секретарь областного ГИБДД Анжела Борисова. При этом она отметила, что в любом случае водитель, «двигаясь задним ходом, должен был следить за безопасностью своего маневра, чтобы не причинить вреда пешеходам», поэтому в отношении него проводится сейчас проверка.