Тюменская экс-подруга Тимати показала откровенный снимок в купальнике. ФОТО

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, уроженка Тюмени Алена Шишкова устроила на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах откровенную фотосессию. Горячим снимком в купальнике модель поделилась на своей странице в Instagram.
В кадре Шишкова предстала на балконе в синем купальнике, демонстрируя татуировку на плече. Поклонники порадовались фото в бикини, оставив много положительных комментариев. Они оценили удачный ракурс и фигуру тюменки. «Наконец-то! Хоть пол-попы!», «Мне кажется, ты немного поправилась, как и хотела. Очень круто выглядишь!», «Горячая», «Аленка — красотка со всех сторон», «Какая разница, сделано искусственно или все натурально. Главное, чтобы это адекватно смотрелось, а здесь всего в меру», — прокомментировали пользователи.
Однако многие раскритиковали узор на теле девушки. «И зачем эта уродливая надпись тату на красивом молодом теле?!», «Зачем штамп?», «Татуировка не в тему», — написали они.
Ранее «URA.RU» сообщало о критике в адрес Алены Шишковой в соцсети. Многие ее подписчики посчитали, что грудь девушки слишком велика для модельной внешности.