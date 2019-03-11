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Скончался экс-ректор Тюменского индустриального университета

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 12:15
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Открытие памятной таблички генерал-майору Александру Павлову. Екатеринбург, траур, гвоздика
Виктор Копылов — основатель сибирской школы инженеров-нефтяников по бурениюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени скончался российский ученый Виктор Копылов. Он работал в Тюменском нефтегазовом университете (сейчас — Тюменский индустриальный университет) и был его ректором с 1973 по 1986 год. Ученому было 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Копылов занимался исследованием технологий бурения скважин. Он первым в мире предложил использовать тепловые трубы для охлаждения породоразрушающего инструмента при сверхглубоком бурении, а также при бурении скважин в вакууме на поверхности космических тел, где обычная технология бурения неприемлема.

Кроме того, в советские годы он выступил организатором единственной в Сибири кафедры бурения нефтяных и газовых скважин. Ученый считается основателем сибирской школы инженеров-нефтяников по бурению. Копылов — автор более 700 научных трудов, в том числе 27 монографий, шести изобретений.

Прощание с ученым состоится 11 марта с 13 до 14 часов в траурном зале дома ритуальных услуг по ул. Одесской, 32.

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