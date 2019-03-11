Скончался экс-ректор Тюменского индустриального университета

В Тюмени скончался российский ученый Виктор Копылов. Он работал в Тюменском нефтегазовом университете (сейчас — Тюменский индустриальный университет) и был его ректором с 1973 по 1986 год. Ученому было 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Копылов занимался исследованием технологий бурения скважин. Он первым в мире предложил использовать тепловые трубы для охлаждения породоразрушающего инструмента при сверхглубоком бурении, а также при бурении скважин в вакууме на поверхности космических тел, где обычная технология бурения неприемлема.
Кроме того, в советские годы он выступил организатором единственной в Сибири кафедры бурения нефтяных и газовых скважин. Ученый считается основателем сибирской школы инженеров-нефтяников по бурению. Копылов — автор более 700 научных трудов, в том числе 27 монографий, шести изобретений.
Прощание с ученым состоится 11 марта с 13 до 14 часов в траурном зале дома ритуальных услуг по ул. Одесской, 32.