В Зауралье готовят прорыв в доступности услуг для бизнеса

В Курганской области проведут оценку клиентоориентированности работы контрольных и ресурсоснабжающих организаций, которые предоставляют услуги бизнесу. Об этом врио губернатора Вадим Шумков написал на своей странице во «ВКонтакте» после заседания совета по улучшению инвестиционного климата в Зауралье.
«В ближайшее время проведем совет по предпринимательству с повесткой „Оценка контрольно-надзорной деятельности на территории Курганской области“. И регулярно с вынесением результатов в СМИ будем делать замеры работы ресурсоснабжающих организаций. К сожалению, пока, как показывает практика, здесь также есть куда стремиться», — отметил Вадим Шумков.
На прошедшем заседании были отмечены недостатки, которые выявили при контрольных замерах. Так, информацию о многих услугах невозможно узнать с помощью сайтов компаний. Не всегда можно оперативно связаться сотрудниками или получить от них содержательный ответ. Претензии от бизнеса поступили в адрес «Курганской генерирующей компании», «Водного союза», а также к качеству услуг МФЦ и Росреестра. Как показала практика, даже личное обращение не всегда гарантирует успех. Не дотягивают в Зауралье до лучших средних по стране показателей время, потраченное на регистрацию бизнеса, и срок получения разрешений на строительство.
Среди прозвучавших предложений — работать над улучшением услуг, которые не входят в рейтинг агентства стратегических инициатив (АСИ), усилить межведомственное взаимодействие, проверить соответствие тарифов на подключение ресурсоснабжающих организаций средним по стране значениям.