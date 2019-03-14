Экс-глава украинских ВМС заявил о бесполезности «москитного флота» против России

«Москитный флот» Украины не сможет выстоять против Военно-морских сил России. Об этом в эфире телеканала «UA: Крым» заявил экс-глава украинских ВМС, вице-адмирал Сергей Гайдук.
«Москитный флот, который демонстрирует Украина уже пять лет в виде речных малых бронированных артиллерийских катеров… Его эффективность противодействия авиационным ракетным ударам — она практически нулевая», — цитирует вице-адмирала «Царьград». Также Гайдук посоветовал Киеву оценивать состояние своих сил объективно и «быть реалистами».
Ранее США передали Украине списанные военные катера Island, напоминает «Национальная служба новостей». Однако корабли не смогли доплыть до украинских берегов, поскольку созданные еще в 1980-х годах суда не предназначены для пересечения океанов.