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Силовики завели дело на сотрудников ямальского детсада, где ребенка завалило снегом

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 12:03
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ЖКХ. Сосульки. Снег на крыше. Челябинск, жкх, зима, сосульки на трубе, снег
В отношении лиц, допустивших нарушения, назначена служебная проверкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сотрудников детского сада в Муравленко (ЯНАО), где на воспитанницу рухнул снег, возбудили административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В отношении детского сада „Солнышко“ и виновного должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в ведомстве.

По словам силовиков, еще в конце января и. о. заведующей детского сада было объявлено предостережение: «о предотвращении неконтролируемого схода снежных масс». Однако руководство не придало значение этому, а 12 марта на воспитанницу детского сада упала снежная глыба.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, глава Муравленко получил представление, в результате которого в детском саду в тот же день очистили крыши и территорию. А в отношении лиц, допустивших нарушения, назначена служебная проверка.

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