Силовики завели дело на сотрудников ямальского детсада, где ребенка завалило снегом

На сотрудников детского сада в Муравленко (ЯНАО), где на воспитанницу рухнул снег, возбудили административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«В отношении детского сада „Солнышко“ и виновного должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в ведомстве.
По словам силовиков, еще в конце января и. о. заведующей детского сада было объявлено предостережение: «о предотвращении неконтролируемого схода снежных масс». Однако руководство не придало значение этому, а 12 марта на воспитанницу детского сада упала снежная глыба.
По сообщению пресс-службы прокуратуры, глава Муравленко получил представление, в результате которого в детском саду в тот же день очистили крыши и территорию. А в отношении лиц, допустивших нарушения, назначена служебная проверка.