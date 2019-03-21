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Зауралье поставит в Иран более тысячи тонн зерна

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 12:31
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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, комбайн, уборка урожая, ячмень, колосья
Курганская область приступила к поставкам ячменя в ИранФото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганская область отправила в Иран первые семь вагонов с ячменем. Всего до конца марта регион должен отгрузить 1332 тонны этого злака (или 18 вагонов), сообщили «URA.RU» в пресс-службе зауральского управления Россельхознадзора.

«Предприятие Курганской области направляет в Иран транзитом через Казахстан 1332 тонны ячменя. Образцы продукции были обследованы в Курганском территориальном отделе Пермского филиала ФГБУ „ВНИИКР“. Вредные карантинные объекты выявлены не были», — говорится в сообщении ведомства. Поставщик уже получил фитосанитарные сертификаты, подтверждающие соответствие продукции требованиям Ирана.

Как ранее сообщало «URA.RU», задачи по развитию экспорта врио губернатора Курганской области Вадим Шумков озвучил в конце января на встрече с представителями бизнеса. В частности, он отметил, что в регионе «крайне мало людей, которые вообще что-то могут продавать. Еще меньше людей, которые могут продавать что-то на экспорт». Согласно официальной статистике, в 2018 году объем экспорта зауральской продукции превысил 13 млрд рублей. Годом ранее этот показатель был значительно скромнее — всего 4,7 млрд рублей. Впрочем, в региональном УФНС заявляли, что рост произошел за счет одного налогоплательщика: «Если мы его уберем, динамика составит всего 6%».

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