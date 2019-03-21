Зауралье поставит в Иран более тысячи тонн зерна

Курганская область отправила в Иран первые семь вагонов с ячменем. Всего до конца марта регион должен отгрузить 1332 тонны этого злака (или 18 вагонов), сообщили «URA.RU» в пресс-службе зауральского управления Россельхознадзора.
«Предприятие Курганской области направляет в Иран транзитом через Казахстан 1332 тонны ячменя. Образцы продукции были обследованы в Курганском территориальном отделе Пермского филиала ФГБУ „ВНИИКР“. Вредные карантинные объекты выявлены не были», — говорится в сообщении ведомства. Поставщик уже получил фитосанитарные сертификаты, подтверждающие соответствие продукции требованиям Ирана.
Как ранее сообщало «URA.RU», задачи по развитию экспорта врио губернатора Курганской области Вадим Шумков озвучил в конце января на встрече с представителями бизнеса. В частности, он отметил, что в регионе «крайне мало людей, которые вообще что-то могут продавать. Еще меньше людей, которые могут продавать что-то на экспорт». Согласно официальной статистике, в 2018 году объем экспорта зауральской продукции превысил 13 млрд рублей. Годом ранее этот показатель был значительно скромнее — всего 4,7 млрд рублей. Впрочем, в региональном УФНС заявляли, что рост произошел за счет одного налогоплательщика: «Если мы его уберем, динамика составит всего 6%».