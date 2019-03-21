Зауральские спасатели пожаловались, что узнают о ЧП из соцсетей

Спасатели попросили очевидцев не снимать происшествие на телефон, а звонить в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские спасатели заявили, что о некоторых происшествиях узнают из публикаций в соцсетях, и обратились к жителям с просьбой. Спасатели настаивают: если граждане стали очевидцем какого-либо происшествия, не снимать ЧП на видео, а немедленно звонить в службу спасения. Обращение разместили на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Курганской области

«В социальных сетях часто встречаются ролики, которые снимают очевидцы чрезвычайных ситуаций. Они могут быть единственными свидетелями происшествия, но вместо того, чтобы позвонить по телефону в экстренные службы, они снимают видео, выкладывают его в социальные сети и пишут комментарии, теряя драгоценное время на спасение, подвергая порой смертельной опасности не только жизнь людей, оказавшихся в зоне происшествия, но и свою собственную», — говорится в обращении.

Также спасатели попросили жителей вспомнить о правилах безопасности: «После звонка в экстренные службы следует отойти на безопасное расстояние, а также помнить, что ваша жизнь важнее просмотров, лайков и репостов в социальных сетях». В МЧС уточнили, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номерам 101 или 112 — номера активны как с мобильных, так и со стационарных телефонов.