27 марта 2019
26 марта 2019

В Кургане обсуждают подростка, повисшего на перилах балкона. «Бюджетная версия адреналина». ФОТО

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 10:51
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Сколько времени подросток провисел на перилах — не уточняется (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пользователи соцсетей обсуждают подростка, который повис на перилах с наружной стороны балкона. Фотография, на которой запечатлен этот момент, опубликована в группе «Интересное в Кургане» во «ВКонтакте», при этом авторы заявляют, что на фото именно Курган.

«Вот так в Кургане балуются подростки. Какие дураки. Делайте перепосты и пишите свое мнение. Может увидят, прочитают, осознают, повзрослеют», — говорится в подписи к фотографии.

Большинство курганцев, оставивших комментарии под фотографией, не поняли, зачем он это сделал. «В чем прикол? Хочешь повисеть — на турник! Хочешь адреналина — с парашютом прыгни!» — написала пользователь Екатерина Зырянова. «Бюджетная версия адреналина», — ответила ей Екатерина Дятлова. Некоторые курганцы в шутку предположили, что это любовник, который прячется от вернувшегося мужа, другие заявили, что так работает естественный отбор.

В пресс-службе главного управления МЧС по Курганской области заявили «URA.RU», что в последние дни звонки спасателям о подобных инцидентах не поступали, силы и средства МЧС не привлекались. В региональном управлении МВД сообщили, что также не получали подобных сообщений.

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