Пользователи соцсетей обсуждают подростка, который повис на перилах с наружной стороны балкона. Фотография, на которой запечатлен этот момент, опубликована в группе «Интересное в Кургане» во «ВКонтакте», при этом авторы заявляют, что на фото именно Курган.
«Вот так в Кургане балуются подростки. Какие дураки. Делайте перепосты и пишите свое мнение. Может увидят, прочитают, осознают, повзрослеют», — говорится в подписи к фотографии.
Большинство курганцев, оставивших комментарии под фотографией, не поняли, зачем он это сделал. «В чем прикол? Хочешь повисеть — на турник! Хочешь адреналина — с парашютом прыгни!» — написала пользователь Екатерина Зырянова. «Бюджетная версия адреналина», — ответила ей Екатерина Дятлова. Некоторые курганцы в шутку предположили, что это любовник, который прячется от вернувшегося мужа, другие заявили, что так работает естественный отбор.
В пресс-службе главного управления МЧС по Курганской области заявили «URA.RU», что в последние дни звонки спасателям о подобных инцидентах не поступали, силы и средства МЧС не привлекались. В региональном управлении МВД сообщили, что также не получали подобных сообщений.