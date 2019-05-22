Курганские пенсионеры жалуются на скидочную карту «Единой России»: «Унижаться ради рубля»

Уральцы утверждают, что карта работает со сбоями Фото: Pixabay.com

Курганские пенсионеры разочарованы тем, как работает скидочная карта «Забота», которую раздает местное отделение «Единой России». Пользователи карт жалуются, что скидки на продукты минимальные, при этом с получением льготы возникают сложности.

«Сегодня купил в „Метрополисе“ товары на 600 рублей, получил скидку 80 копеек. При этом каждый раз ради этого рубля приходится унижаться — система работает плохо, зависает», — рассказал на условиях анонимности житель Кургана. Он выразил недоумение, почему скидка распространяется только на черный хлеб, но не на батон. Также недовольство вызвало отсутствие скидки на молочную продукцию. В доказательство собеседник агентства предоставил чек, согласно которому из десятка товаров скидка в 4% есть только на ржано-пшеничный хлеб. Руководитель регионального Центра общественного контроля Иван Камшилов также сообщил, что ему поступало несколько жалоб на скидочные карты.

Руководитель регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев заверил «URA.RU», что трудности временные и связаны они с техническими сложностями торговых сетей. «У „Метрополиса“ несколько десятков тысяч наименований товаров, которые вводятся вручную, нужно немного потерпеть, и все заработает», — пояснил он. Также Кафеев уточнил, что скидки будут распространяться на товары первой необходимости и не коснутся табака и алкоголя.