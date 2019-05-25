Рэпер Тимати ищет идеи для фильма Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) после удачной работы над клипом «Нельзя» с певицей НАZИМА, решил снять полнометражный художественный фильм. Артист заявил, что фильм «100% будет», однако об идее спросил у своих поклонников.

«Я думаю что почти созрел до полного метра!!! Команду ещё не собирал, но уверен это дело техники)) О чем бы вы хотели этот фильм? С какими актерами? Жанр? Локации, варианты сценариев? Расскажите» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.), — обратился Тимати к подписчикам на своей странице в Instagram.

«Автобиография или что-то основаное на реальных событияхO?», — предлагает annamirzakhanian. «Романтика, сложная любовь, мафия все в одном фильме! Тебе главой роль подойдёт прям», — уверенна gul_s3339. «Выбери рандомно людей из своих подписчиков и спродюсируй фильм) Удиви мир, такого ещё никто не делал», — советует vitorio_raver. «Про то, как молодые люди у которых богатые родители, тратят свою жизнь на что-то очень плохое, и кто-то это понимает, становиться на правильный путь, а кто-то нет и продолжает себя убивать!!! Чтобы молодёжи было понятно про инста жизнь, какая она изНутри!!!!!», — пишет kopninov.

Ранее Тимати анонсировал показ мод на закрытой площадке Минобороны. Он отметил, что готовился к показу своей новой коллекции более полугода.