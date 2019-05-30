Десятки семей остались без жилья после закрытия завода в Зауралье

В Щучье Вадим Шумков встретился с жителями проблемных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Щучье Курганской области сложилась парадоксальная ситуация — нуждающиеся в жилье семьи выселяют из служебных квартир, при этом многоквартирные дома пустуют, их «бомбят» местные подростки. Бывшие работники закрывающегося завода по уничтожению химоружия при этом тщетно пытаются добиться через суд права проживать в своих квартирах. За помощью они обратились к врио губернатора Вадиму Шумкову.

«У нас 600 квартир, которые были построены для работников завода, они находятся в федеральной собственности. Заселяли в них по договору служебного найма, поэтому шансов выиграть суды у людей нет, они уже прошли все кассации и их должны выселить», — рассказала о ситуации жительница города. По ее словам, уже боле половины квартир в домах, построенных в 2000-х годах, пустует, их грабят и разрушают.

Военный завод перепрофилируют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава района Петр Чикишев уточнил, что пустуют те квартиры, которые освободили военные и узкие специалисты, трудившиеся на заводе. «Ни одного пока человека не выселили, хотя судебные решения есть», — заверил он. По данным районного суда, сейчас в стадии рассмотрения находятся еще около 60 исков к жителям проблемных домов. «Врио губернатора может попросить отсрочку по исполнению судебных решений, но как долго эта ситуация будет длиться, никто не знает», — отмечают местные жители.

Как ожидается, в 2020 году мощности завода, который сейчас проходит процедуру очистки от ядовитых веществ, передадут РосРАО — дочернему предприятию Росатома. Планируется, что на заводе будут перерабатывать мусор второго и первого класса опасности. «Может быть, не все 600 квартир понадобится работникам, и часть передадут муниципалитету», — озвучил надежды местной власти Петр Чикишев.

В пресс-службе главы Курганской области заверили, что Вадим Шумков держит ситуацию на контроле и рассматривает различные варианты выхода из сложившейся ситуации.

Щучанский завод по уничтожению химического оружия открыло Минобороны РФ в 2009 году. К 2015 году все запасы химоружия в городе были уничтожены, предприятие закрылось. Без работы остались более тысячи сотрудников.