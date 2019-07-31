«Дочка» «Газпрома» не смогла продать свои активы на Ямале

«Дочка» «Газпрома» продавала два оздоровительных комплекса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дочерняя структура «Газпрома» «Газпром добыча Уренгой» не смогла продать свои активы на Ямале — две базы отдыха общей стоимостью 123 млн рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе компании.

«17 июля аукцион по продаже оздоровительного комплекса на реке Пур не состоялся. Торги по продаже базы отдыха „Белый Кречет“ 31 июля также не состоялись», — сообщили в компании. Причины, по которым оздоровительные комплексы не ушли с молотка, в пресс-службе «Газпром добыча Уренгой» не назвали.

«Дочка» «Газпрома» выставляла на аукцион две базы отдыха в селе Красноселькуп и в Новом Уренгое. За оздоровительный комплекс «Белый Кречет» дочерняя структура «Газпрома» просила 25,7 млн рублей. Победителю на территории 2,8 гектара могли достаться гостевой дом, здание для обслуживающего персонала, гараж и вертолетная площадка. Также компания выставила на торги базу отдыха на реке Пур за 98,1 млн рублей. Потенциальный покупатель мог получить пять домиков с четырьмя двухместными номерами, один коттедж на десять двухместных номеров и теплый гараж для шести автомобилей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что еще одна «дочка» энергетической компании, «Газпром добыча Ноябрьск», анонсировала продажи недостроенного спорткомплекса «Стерх» в микрорайоне «М» Ноябрьска. За комплекс просят более полумиллиарда рублей.

Всего на Ямале энергетическая компания выставила на торги около 44 объектов движимого и недвижимого имущества. В пресс-службе «Газпрома» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что активы — непрофильные, поэтому их и продают.