Онищенко рассказал, кем американцы считают россиян

Геннадий Онищенко недоволен качеством европейских продуктов, которые поставляются в Россию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил россиян за нетребовательное отношение к европейской продукции. По его словам, западные производители считают жителей России не самыми умными.

По словам Онищенко, западные производители, опираясь на то, что в России плохо развита культура потребления, поставляют в страну низкокачественные продукты. «Если мы будем уверенно предъявлять претензии, мы выйдем на тот уровень, когда нас не будут держать за лохов и не будут нам сбагривать все неликвиды», — сказал политик в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Депутат привел в пример США, которые на уровне государственной политики установили «сплит-систему», по которой для Европы производятся более качественные продукты, чем для России. «Они считают, что у нас культура потребления и отстаивания своих прав гораздо ниже, мы менее требовательны к качеству и безопасности продуктов», — говорит политик.

Виной такому отношению — прошлая экономическая система, считает Онищенко. По его словам, люди уверились, что «государство от всего защитит». «Лет 5-6 назад мы брали пиво, произведенное на нашей территории, но имеющее импортный бренд, и известный бренд из другой страны. Это были разные продукты», — резюмировал депутат.