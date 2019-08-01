В Красноярском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за лесных пожаров. Подозреваемыми проходят должностные лица регионального министерства лесного хозяйства, говорится на сайте ведомства.
«По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров», — говорится на сайте ведомства. Из-за бездействия чиновников, как считают следователи, пожары распространились на «значительные территории».
Сейчас СК решает вопрос о назначении необходимых экспретиз, допрашивает свидетелей, проводят обыски в краевом минлесхозе, МЧС и «Лесопожарном центре».
Распространение пожаров произошло в июне в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Сейчас огонь распространился на площади около трех миллионов гектаров. Как напоминает Nation News, самолеты для тушения пожаров вылетают для тушения не менее 20 раз в сутки.