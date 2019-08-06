Ямалец, устроивший голодовку у прокуратуры, празднует победу в суде

В деле о земельном споре горсуд Ноябрьска встал на сторону многодетного отца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ноябрьский горсуд встал на сторону многодетного отца Александра Ефимова в его земельном споре с соседкой Надеждой Ялозой. Об этом «URA.RU» сообщили в городском суде. Ранее мужчина объявил голодовку у здания городской прокуратуры.

Семье Ефимова в 2018 году выделили земельный участок, но начать там строительство мужчина так и не смог. На его территории соседка Ялоза без разрешения властей построила гараж, и не собиралась его сносить. Мужчина обращался к участковому и в прокуратуру, но последние бездействовали, поэтому Ефимов решился на голодовку. Также многодетный отец подал в иск суд, чтобы решить земельный спор.

«Исковые требования удовлетворены. Ответчик должен убрать самовольную постройку. Должно пройти 30 дней, чтобы судебное решение вступило в силу, и соседка должна будет снести гараж», — сообщили в горсуде.

На заседание 6 августа пришли Ефимов с семьей и представитель от департамента имущественных отношений Ноябрьска. На суд Ялоза не явилась и попросила рассмотреть дело в ее отсутствие.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Ноябрьск не удалось. В администрацию был направлен запрос. Связаться с Ефимовым и Ялозой также не удалось.