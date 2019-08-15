Тюменских бизнесменов стали чаще отправлять в СИЗО

Суды все чаще применяют к предпринимателям меру пресечения в виде заключения под стражу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменских бизнесменов, обвиняемых в мошенничестве, все чаще стали отправлять в СИЗО во время следствия. Об этом «URA.RU» сообщила региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло.

«Судами эта мера применяется все чаще. При этом не учитывается требование закона, что заключение под стражу не применяется к человеку, если преступление по ст. 159 УК РФ (мошенничество) совершено в сфере предпринимательской деятельности», — посетовала бизнес-омбудсмен.

По ее словам, статья за мошенничество одна из самых популярных, используемых в отношении бизнеса. «Последнее обращение с жалобой на привлечение к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ мною было рассмотрено буквально три недели назад. Кроме того, в последнее время предпринимателей стали часто привлекать по ст. 199 (уклонение от уплаты налогов)», — рассказала Невидайло.

«URA.RU» обратилось с просьбой прокомментировать ситуацию в управление судебного департамента Тюменской области — ответа на запрос пока не поступило.